Георгий Колдун занял второе место в шоу «Х-фактор 10»
В конце минувшей недели на канале СТБ прошел Гала-концерт шоу «Х-фактор 10», в ходе которого стал известен победитель суперфинала.
На сцену в этот вечер выходили как самые популярные участники десятого сезона, так и звезды украинской сцены, среди которых были Тина Кароль, «Антитіла», Alekseev, Pianoboy, Alyona Alyona, Александр Кривошапко, Джамала, MONATIK и Верка Сердючка.
По итогам голосования первое место было присуждено украинке Элине Иващенко. Таким образом, белорус Георгий Колдун занял второе место.
Как заяви наш соотечественник, после конкурса у него одно желание «хорошенько выспаться и привести свои мысли в порядок».
«Что будет дальше — посмотрим. Мне очень нравится то, чем я занимаюсь. И я буду очень рад, если я смогу петь в той стране, в которой за такой короткий промежуток времени я получил очень много внимания в свой адрес», — приводит слова Колдуна