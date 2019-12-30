Георгий Колдун занял второе место в шоу «Х-фактор 10»

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В конце минувшей недели на канале СТБ прошел Гала-концерт шоу «Х-фактор 10», в ходе которого стал известен победитель суперфинала.

Фото со страницы Георгия Колдуна в соцсети

На сцену в этот вечер выходили как самые популярные участники десятого сезона, так и звезды украинской сцены, среди которых были Тина Кароль, «Антитіла», Alekseev, Pianoboy, Alyona Alyona, Александр Кривошапко, Джамала, MONATIK и Верка Сердючка.

По итогам голосования первое место было присуждено украинке Элине Иващенко. Таким образом, белорус Георгий Колдун занял второе место.

Как заяви наш соотечественник, после конкурса у него одно желание «хорошенько выспаться и привести свои мысли в порядок».

«Что будет дальше — посмотрим. Мне очень нравится то, чем я занимаюсь. И я буду очень рад, если я смогу петь в той стране, в которой за такой короткий промежуток времени я получил очень много внимания в свой адрес», — приводит слова Колдуна stb.ua.
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Тэги: шоу-бизнес Х-фактор Персона: Георгий Колдун Элина Иващенко

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