Георгий Колдун занял второе место в шоу «Х-фактор 10»

В конце минувшей недели на канале СТБ прошел Гала-концерт шоу «Х-фактор 10», в ходе которого стал известен победитель суперфинала.

Фото со страницы Георгия Колдуна в соцсети

На сцену в этот вечер выходили как самые популярные участники десятого сезона, так и звезды украинской сцены, среди которых были Тина Кароль, «Антитіла», Alekseev, Pianoboy, Alyona Alyona, Александр Кривошапко, Джамала, MONATIK и Верка Сердючка.

По итогам голосования первое место было присуждено украинке Элине Иващенко. Таким образом, белорус Георгий Колдун занял второе место.

Как заяви наш соотечественник, после конкурса у него одно желание «хорошенько выспаться и привести свои мысли в порядок».