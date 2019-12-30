На Псковщине перевернулся автобус из Минска: пострадал 21 человек
В результате дорожно-транспортного происшествия, случившегося в 02:50 на 269-м километре трассы Санкт-Петербург — Псков — Невель — граница Беларуси, пострадал 21 человек.
Пассажирский автобус, следовавший из Минска в Петербург, съехал в кювет и опрокинулся. В автобусе находилось 50 человек. Обстоятельства произошедшего выясняются.
Как сообщает
Отмечается, что в больницы были доставлены 16 человек, включая троих детей. Один взрослый в тяжелом состоянии, четверо получили травмы средней степени тяжести, остальные обследуются. Еще пятеро были направлены на амбулаторное лечение.
Остальные пассажиры были временно размещены в псковской гостинице «Балтхаус». Вопрос оказания помощи находится на контроле местных властей.