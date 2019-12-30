На Псковщине перевернулся автобус из Минска: пострадал 21 человек

В результате дорожно-транспортного происшествия, случившегося в 02:50 на 269-м километре трассы Санкт-Петербург — Псков — Невель — граница Беларуси, пострадал 21 человек.

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Пассажирский автобус, следовавший из Минска в Петербург, съехал в кювет и опрокинулся. В автобусе находилось 50 человек. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Как сообщает 78.ru , пассажирский автобус, который совершал рейс по маршруту Минск — Санкт-Петербург, съехал в кювет и опрокинулся. На момент аварии в салоне находились 50 человек, в том числе и дети.

Отмечается, что в больницы были доставлены 16 человек, включая троих детей. Один взрослый в тяжелом состоянии, четверо получили травмы средней степени тяжести, остальные обследуются. Еще пятеро были направлены на амбулаторное лечение.

Остальные пассажиры были временно размещены в псковской гостинице «Балтхаус». Вопрос оказания помощи находится на контроле местных властей. ​