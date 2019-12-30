На Псковщине перевернулся автобус из Минска: пострадал 21 человек

/ Происшествия
Просмотров: 589

В результате дорожно-транспортного происшествия, случившегося в 02:50 на 269-м километре трассы Санкт-Петербург — Псков — Невель — граница Беларуси, пострадал 21 человек.

Фото со страницы Регион 78 в соцсети ВКонтакте

Фотофакт. В Бресте такси протаранило троллейбус

Пассажирский автобус, следовавший из Минска в Петербург, съехал в кювет и опрокинулся. В автобусе находилось 50 человек. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Как сообщает 78.ru, пассажирский автобус, который совершал рейс по маршруту Минск — Санкт-Петербург, съехал в кювет и опрокинулся. На момент аварии в салоне находились 50 человек, в том числе и дети.

Отмечается, что в больницы были доставлены 16 человек, включая троих детей. Один взрослый в тяжелом состоянии, четверо получили травмы средней степени тяжести, остальные обследуются. Еще пятеро были направлены на амбулаторное лечение.

Остальные пассажиры были временно размещены в псковской гостинице «Балтхаус». Вопрос оказания помощи находится на контроле местных властей. ​
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: ДТП Город: Псков

Другие материалы на эту тему:

День жестянщика. В сети появились фото и видео последствий гололеда

День жестянщика. В сети появились фото и видео последствий гололеда

Хотел проучить женщину-водителя, а устроил массовое ДТП

Хотел проучить женщину-водителя, а устроил массовое ДТП

По полочкам. Как вести себя, если ваш автомобиль разбил лось?

По полочкам. Как вести себя, если ваш автомобиль разбил лось?

В ДТП под Белоозерском погибли четыре человека, в том числе двое детей

В ДТП под Белоозерском погибли четыре человека, в том числе двое детей