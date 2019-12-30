Определился чемпион высшей лиги КВН
В Москве прошел финал высшей лиги КВН, который определил чемпиона 2019 года.
В главной встрече сезона сыграли: «Борцы. Северный десант» (Сургут), сборная «Татнефти» (Альметьевск), «Так-то» (СФУ, Красноярск), сборная Снежногорска, «Наполеон Динамит» (Тюменская область), отмечает
Команды сыграли три конкурса — приветствие, музатлон и музыкальное домашнее задание, по итогам которых команды на финише получили следующие оценки:
- «Так-то» — 11,5;
- «Татнефть» — 11,4;
- «Наполеон Динамит» — 11,3;
- «Борцы» — 11,2;
- Сборная Снежногорска — 10,9.