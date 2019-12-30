Определился чемпион высшей лиги КВН

В Москве прошел финал высшей лиги КВН, который определил чемпиона 2019 года.

В главной встрече сезона сыграли: «Борцы. Северный десант» (Сургут), сборная «Татнефти» (Альметьевск), «Так-то» (СФУ, Красноярск), сборная Снежногорска, «Наполеон Динамит» (Тюменская область), отмечает kvn.ru .

Команды сыграли три конкурса — приветствие, музатлон и музыкальное домашнее задание, по итогам которых команды на финише получили следующие оценки: