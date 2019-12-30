Определился чемпион высшей лиги КВН

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В Москве прошел финал высшей лиги КВН, который определил чемпиона 2019 года.

В главной встрече сезона сыграли: «Борцы. Северный десант» (Сургут), сборная «Татнефти» (Альметьевск), «Так-то» (СФУ, Красноярск), сборная Снежногорска, «Наполеон Динамит» (Тюменская область), отмечает kvn.ru.

Команды сыграли три конкурса — приветствие, музатлон и музыкальное домашнее задание, по итогам которых команды на финише получили следующие оценки:

  1. «Так-то» — 11,5;
  2. «Татнефть» — 11,4;
  3. «Наполеон Динамит» — 11,3;
  4. «Борцы» — 11,2;
  5. Сборная Снежногорска — 10,9.
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Тэги: КВН Город: Москва

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