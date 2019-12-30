В Беларуси за год выросло количество юрлиц и ИП

По данным Белстата, на 1 декабря 2019 года в стране действовало 143 тыс. юридических лиц и 258,5 тыс. индивидуальных предпринимателей.

Количество юрлиц по сравнению с такой же прошлогодней датой выросло на 0,3%, ИП — на 6%.

Вот как обстоит ситуация с юрлицами в регионах:

в Минске — 51.886 (за 12 месяцев их число выросло на 1,5%);

в Минской области их было 26.025 (-0,3%);

в Брестской — 14.578 (-0,4%);

в Гомельской — 13.921 (-0,5%);

в Витебской — 13.111 (+0,1%);

в Могилевской — 11.956 (-0,6%);

в Гродненской — 11.498 (-0,2%).

Наибольшее количество ИП также находилось в столице:

в Минске — 79.349 (за год их количество увеличилось на 5,6%);

в Минской области — 42.284 (+7,9%);

в Брестской — 34.434 (+5,5%);

в Гомельской — 28.788 (+5,6%);

в Гродненской — 26.142 (+6,8%);

в Могилевской — 24.819 (+5,4%);

в Витебской — 22.696 (+4,8%).

Удельный вес организаций государственной и с долей государства форм собственности составил 12,2% общего количества действующих организаций и по сравнению с показателем годичной давности снизился на 0,2 процентного пункта.

Из 143 тыс. действующих организаций в сфере производства работали 31,8 тыс. (22,2% общего количества), в сфере услуг — 111,2 тыс. (77,8%).

В 2018 году было зарегистрировано 11.214 юридических лиц и 35.153 ИП. Ликвидировано 11.239 юридических лиц, прекратили деятельность 32.091 индивидуальный предприниматель.

Александр Лукашенко в ходе выступления с посланием народу и Национальному собранию 19 апреля нынешнего года пообещал поддержку производственному малому бизнесу, а не «мелкоте» и «мешочникам». Он отметил, что «в последнее время в обществе только и слышно: «малый и средний бизнес, малый и средний бизнес».

«Но давайте не будем греха таить — к чему иногда приводят наши призывы к развитию малого и среднего бизнеса. К «торбешникам» и «мешочникам», как часто в народе говорят. Нам эта перспектива нужна? Нет!» — заявил он.