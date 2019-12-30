Из-за забастовки бортпроводников Germanwings отменены более 170 рейсов
В ночь на 30 декабря бортпроводники Germanwings (дочерняя компания Lufthansa) начали 72-часовую забастовку.
В связи со стачкой, которую организовал профсоюз бортпроводников Ufo, отменены более 170 рейсов, в основном внутри страны.
Сильнее всего забастовка затронула аэропорты Кельна, Мюнхена, Гамбурга и берлинский аэропорт Тегель.
Администрация Germanwings обвинила Ufo в безответственной политике за счет «клиентов и сотрудников» и подвергла критике отказ пойти на мирное урегулирование конфликта.
Нынешний спор с Ufo разразился из-за того, что в компании отклонили заявки одиннадцати сотрудников, желающих перейти на неполный рабочий день, отметили в Germanwings, добавив, что удовлетворить эти заявки было невозможно «по производственным причинам».
В свою очередь, профсоюз бортпроводников обвинил руководство компании в том, что они используют «вводящие в заблуждение уловки», пытаясь создать впечатление, что выполняют требования членов экипажа, пишет