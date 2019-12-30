Из-за забастовки бортпроводников Germanwings отменены более 170 рейсов

В ночь на 30 декабря бортпроводники Germanwings (дочерняя компания Lufthansa) начали 72-часовую забастовку.

Фото с сайта businessinsider.com

В связи со стачкой, которую организовал профсоюз бортпроводников Ufo, отменены более 170 рейсов, в основном внутри страны.

Сильнее всего забастовка затронула аэропорты Кельна, Мюнхена, Гамбурга и берлинский аэропорт Тегель.

Администрация Germanwings обвинила Ufo в безответственной политике за счет «клиентов и сотрудников» и подвергла критике отказ пойти на мирное урегулирование конфликта.

Нынешний спор с Ufo разразился из-за того, что в компании отклонили заявки одиннадцати сотрудников, желающих перейти на неполный рабочий день, отметили в Germanwings, добавив, что удовлетворить эти заявки было невозможно «по производственным причинам».