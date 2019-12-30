В Минздраве рассказали о пострадавших в аварии пассажирского автобуса Минск — Санкт-Петербург

/ Происшествия
Просмотров: 287

По уточненным данным, в результате аварии пассажирского автобуса Минск — Санкт-Петербург в Псковском районе России пострадали 24 человека.

Как сообщила журналистам пресс-секретарь Министерства здравоохранения Беларуси Юлия Бородун, 13 человек отправлено в псковскую областную больницу.


На Псковщине перевернулся автобус из Минска: пострадал 21 человек

Из них шесть получили помощь амбулаторно, семь госпитализированы.

«Один человек находится в реанимации — состояние стабильно тяжелое, два человека — в отделении челюстно-лицевой хирургии, двое — в торакальной хирургии, еще двое — в травматологии. Кроме того, два ребенка госпитализированы с черепно-мозговыми травмами в детское отделение», — отметила Бородун.

Всеми вопросами занимается отделение посольства Беларуси в Санкт-Петербурге, сообщила она.

Министерство по чрезвычайным ситуациям РФ откроет горячую линию.

Белорусские врачи готовы оказать всю необходимую помощь российским коллегам.
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: ДТП Персона: Юлия Бородун Город: Псков

Другие материалы на эту тему:

День жестянщика. В сети появились фото и видео последствий гололеда

День жестянщика. В сети появились фото и видео последствий гололеда

Хотел проучить женщину-водителя, а устроил массовое ДТП

Хотел проучить женщину-водителя, а устроил массовое ДТП

По полочкам. Как вести себя, если ваш автомобиль разбил лось?

По полочкам. Как вести себя, если ваш автомобиль разбил лось?

В ДТП под Белоозерском погибли четыре человека, в том числе двое детей

В ДТП под Белоозерском погибли четыре человека, в том числе двое детей