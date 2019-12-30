От каких продуктов следует отказаться в новогоднюю ночь

/ Общество
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Дыхание Нового года слышится уже отчетливо. Осталась всего пару дней до «боя курантов». Многие хозяйки закупаются последним, необходимым для праздничного стола.

Однако диетологи предупреждают, что не все продукты могут принести радость.

Прежде всего, рекомендуется отказаться от майонеза. Эта заправка для салатов негативно влияет на печень, а также затрудняет работу пищеварительной системы. В данном случае его можно заменить греческим йогуртом.

Осторожным следует быть и с одним из главных атрибутов новогоднего стола — шампанским. Во-первых, в его составе много сахара, а, во-вторых, пузырьки раздражают стенки желудочно-кишечного тракта.

Кроме этого, жирную свинину рекомендуют заменить мясом кролика или курицы.

Сластенам следует ограничить свой аппетит и вместо конфет и пирожных/тортов лучше полакомиться свежими фруктами, пишет clutch.ua.

Сюжет: Новый год 2020
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Тэги: здоровье Новый год-2020

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