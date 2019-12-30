В Белоозерске горел колледж

В Березовском районе сегодня произошел пожар в учебном корпусе Белоозерского колледжа электротехники.

Как сообщили в региональном управлении МЧС, когда первые подразделения спасателей прибыли к месту вызова, с чердака шел густой дым.

Отмечается, что огнем была повреждена мебель, закопчены стены и потолок в одном из кабинетом на втором этаже.

Всего за минувшие дежурные сутки на территории Беларуси произошло 19 пожаров (с начала года — 6112; за аналогичный период прошлого года — 6052).