«Белпочта» будет брать за услуги дополнительную плату

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Государственное предприятие «Белпочта» предупредило своих клиентов о том, что будет взимать дополнительную плату за некоторые услуги.

Фото с сайта lookmytrips.com

Так, как сообщается, «с 1 января при приеме ограниченного списка платежей через операционные окна объектов почтовой связи посредством ЕРИП в пользу производителей услуг взимается дополнительная плата в размере 0,60 рубля за каждый платеж».

Дополнительно не надо платить участникам Великой Отечественной войны, если платеж идет в бюджет, на благотворительность, за ЖКУ, в «Белтелекома» за услуги «телефон» и «ТСИС», а также в пользу «Белпочты».

В компании отметили, что в платежно-справочных терминалах дополнительная плата не взимается.
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Тэги: Белпочта

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