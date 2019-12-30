«Белпочта» будет брать за услуги дополнительную плату

Государственное предприятие «Белпочта» предупредило своих клиентов о том, что будет взимать дополнительную плату за некоторые услуги.

Фото с сайта lookmytrips.com

Так, как сообщается, «с 1 января при приеме ограниченного списка платежей через операционные окна объектов почтовой связи посредством ЕРИП в пользу производителей услуг взимается дополнительная плата в размере 0,60 рубля за каждый платеж».

Дополнительно не надо платить участникам Великой Отечественной войны, если платеж идет в бюджет, на благотворительность, за ЖКУ, в «Белтелекома» за услуги «телефон» и «ТСИС», а также в пользу «Белпочты».

В компании отметили, что в платежно-справочных терминалах дополнительная плата не взимается.