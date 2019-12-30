72-летнего Льва Хаютина на шесть лет отправили за решетку

Суд Заводского района Минска под председательством судьи Светланы Черепановой 30 декабря приговорил 72-летнего бывшего директора СООО «Тамбаз» Льва Хаютина к шести годам лишения свободы (приговор в законную силу не в ступил).

Отбывать наказание он будет в колонии усиленного режима. Также ему запрещено пять лет занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций.

Также по приговору суда Хаютин должен выплатить части потерпевших по 2 тыс. рублей компенсации морального вреда.

Прокурор Александр Толстогузов в прениях 25 ноября запросил для Хаютина наказание в виде шести лет лишения свободы, штрафа в размере 3.000 базовых величин и лишения права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций.

Суд признал Хаютина виновным в совершении преступлений по ст. 428 (служебная халатность) и ч. 3 ст. 424 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса. Процесс над бывшим директором «Тамбаза» начался 21 августа 2019 года, а задержали его в конце 2017 года. Основанием для возбуждения уголовного дела явилась проверка Комитета госконтроля и финансовой милиции.

Приговор зачитали в большом зале суда Московского района Минска, чтобы могло присутствовать как можно больше потерпевших, которых в деле 615. На вынесение приговора пришло около 30 человек.