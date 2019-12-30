Дело писателя Владимира Орлова будет рассмотрено в суде уже в новом году

Суд Ленинского района Минска перенес рассмотрение административного протокола в отношении писателя Владимира Орлова на 12:00 10 января.

Решение приняла судья Марина Запасник.

30 декабря Орлов в суд не явился, направив заявление, чтобы дело рассматривалось в его отсутствие. Свидетели на заседание также не пришли.

Орлов обвиняется в участии в несанкционированных акциях против углубленной интеграции с РФ (ч. 1 ст. 23.34 КоАП). За какую из четырех акций (7, 8, 20, 21 декабря) составлен протокол, неизвестно.

Сегодня в этом же суде на 14:30 назначено рассмотрение протокола в отношении писателя и общественного деятеля Владимира Некляева.