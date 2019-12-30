Под Новый год Беларусь будет штормить — объявлен оранжевый уровень опасности

/ Общество
Просмотров: 140

Белгидромет выступил с оперативным предупреждением о неблагоприятном погодном явлении (объявлено штормовое предупреждение — оранжевый уровень опасности).

Фото с сайта grodnodaily.net

Как сообщают синоптики, 31 декабря в большинстве регионов сохранится западный ветер порывами до 15-20 м/с.

В столице накануне Нового года порывы ветра будут достигать 15-18 м/с.

Напомним, по прогнозам синоптиков, на сегодня также объявлен оранжевый уровень опасности

Спасатели при порывистом ветре советуют:

  • уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;
  • авто поставьте в гараж, при его отсутствии – припаркуйте машину вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций;
  • находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;
  • избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи, потенциально опасных промышленных объектов).
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: сильный ветер штормовое предупреждение оранжевый уровень опасности

Другие материалы на эту тему:

Разгул стихии. Ветер срывал крыши, валил деревья, ломал ограждения

Разгул стихии. Ветер срывал крыши, валил деревья, ломал ограждения

Беларусь завалит снегом

Беларусь завалит снегом

Будьте готовы: в Беларуси снова заштормит

Будьте готовы: в Беларуси снова заштормит