Под Новый год Беларусь будет штормить — объявлен оранжевый уровень опасности
Белгидромет выступил с оперативным предупреждением о неблагоприятном погодном явлении (объявлено штормовое предупреждение — оранжевый уровень опасности).
Как сообщают синоптики, 31 декабря в большинстве регионов сохранится западный ветер порывами до 15-20 м/с.
В столице накануне Нового года порывы ветра будут достигать 15-18 м/с.
Напомним, по прогнозам синоптиков, на сегодня также объявлен оранжевый уровень опасности.
Спасатели при порывистом ветре советуют:
- уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;
- авто поставьте в гараж, при его отсутствии – припаркуйте машину вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций;
- находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;
- избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи, потенциально опасных промышленных объектов).