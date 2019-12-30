Под Новый год Беларусь будет штормить — объявлен оранжевый уровень опасности

Белгидромет выступил с оперативным предупреждением о неблагоприятном погодном явлении (объявлено штормовое предупреждение — оранжевый уровень опасности).

Фото с сайта grodnodaily.net

Как сообщают синоптики, 31 декабря в большинстве регионов сохранится западный ветер порывами до 15-20 м/с.

В столице накануне Нового года порывы ветра будут достигать 15-18 м/с.

Напомним, по прогнозам синоптиков, на сегодня также объявлен оранжевый уровень опасности.

Спасатели при порывистом ветре советуют: