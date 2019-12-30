В Костюковичах учащийся со всего размаха бросил на асфальт кота

Правоохранители Костюкович проводят проверку по факту жестокого обращения с животными.

По информации пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой, в соцсетях получил широкую популярность видеоролик, на котором «неизвестный со всего размаха бросает на асфальт кота».

По данному факту Костюковичским РОВД проводится проверка. «Личность молодого человека установлена — он является учащимся одного из учебных заведений райцентра. Его действиям будет дана правовая оценка», — сообщила представитель МВД.