В Костюковичах учащийся со всего размаха бросил на асфальт кота

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Правоохранители Костюкович проводят проверку по факту жестокого обращения с животными.

По информации пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой, в соцсетях получил широкую популярность видеоролик, на котором «неизвестный со всего размаха бросает на асфальт кота».

По данному факту Костюковичским РОВД проводится проверка. «Личность молодого человека установлена — он является учащимся одного из учебных заведений райцентра. Его действиям будет дана правовая оценка», — сообщила представитель МВД.
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Тэги: жестокое обращение с животными Персона: Ольга Чемоданова Город: Костюковичи

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