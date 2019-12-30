Фотофакт. 18-летний водитель на «Тойоте» вылетел в кювет и опрокинулся

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Дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали три молодых человека, произошло накануне поздно ночью в Лельчицком районе.

Как сообщает региональная Госавтоинспекция, 18-летний водитель (стаж вождения менее пяти месяцев) на «Тойота-Ярис» пытаясь объехать поваленное ветром дерево, вылетел с дороги в кювет, где опрокинулся.

Он и еще два пассажира (18-летние девушка и парень) получили травмы и были доставлены в районную больницу.
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Тэги: ДТП Город: Лельчицы

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