Путин поздравил Лукашенко с Новым годом и выразил надежду на продолжение «конструктивной совместной работы»

/ Политика
Просмотров: 150

Россия и Беларусь «смогли многое сделать для наращивания всего комплекса двусторонних связей, реализации совместных проектов на самых различных направлениях».


Венедиктов: Лукашенко готов стать президентом объединенной России

Такое мнение высказал президент РФ Владимир Путин в новогоднем поздравлении Александру Лукашенко.

В послании подчеркивается, что уходящий год был «отмечен знаменательным юбилеем — двадцатилетием подписания договора о создании Союзного государства», сообщила пресс-служба Кремля.

Путин «выразил надежду на продолжение в наступающем году содержательного диалога и конструктивной совместной работы по развитию двустороннего стратегического партнерства и продвижению взаимовыгодных интеграционных процессов».

Сюжет: Новый год 2020
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: Новый год-2020 Лукашенко-Путин

Другие материалы на эту тему:

Белорусы за год стали богаче почти на целый новогодний стол

Белорусы за год стали богаче почти на целый новогодний стол

Вильнюс, Прага, Париж… Где в Европе самые красивые новогодние елки

Вильнюс, Прага, Париж… Где в Европе самые красивые новогодние елки

Лукашенко сделал 2 января праздничным днем

Лукашенко сделал 2 января праздничным днем

Новый год к нам мчится! В Минске зажгли праздничную иллюминацию

Новый год к нам мчится! В Минске зажгли праздничную иллюминацию