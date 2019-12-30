Путин поздравил Лукашенко с Новым годом и выразил надежду на продолжение «конструктивной совместной работы»

Россия и Беларусь «смогли многое сделать для наращивания всего комплекса двусторонних связей, реализации совместных проектов на самых различных направлениях».

Такое мнение высказал президент РФ Владимир Путин в новогоднем поздравлении Александру Лукашенко.

В послании подчеркивается, что уходящий год был «отмечен знаменательным юбилеем — двадцатилетием подписания договора о создании Союзного государства», сообщила пресс-служба Кремля.

Путин «выразил надежду на продолжение в наступающем году содержательного диалога и конструктивной совместной работы по развитию двустороннего стратегического партнерства и продвижению взаимовыгодных интеграционных процессов».