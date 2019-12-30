На Новый год в Санкт-Петербурге готовились теракты. Задержаны два человека
Российские спецслужбы задержали двух граждан, которые в новогодние праздники готовили теракты в Санкт-Петербурге.
Задержанные — граждане РФ, они уже дали признательные показания, изъяты материалы, подтверждающие подготовку ими терактов,
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ — участие в деятельности террористической организации.
Потенциальные террористы были задержаны 27 декабря «на основании ранее полученной от американских партнеров информации», говорится в сообщении ФСБ.
Президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре поблагодарил Дональда Трампа за переданную по линии спецслужб информацию, отмечает