На Новый год в Санкт-Петербурге готовились теракты. Задержаны два человека

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Российские спецслужбы задержали двух граждан, которые в новогодние праздники готовили теракты в Санкт-Петербурге.

Задержанные — граждане РФ, они уже дали признательные показания, изъяты материалы, подтверждающие подготовку ими терактов, сообщает пресс-служба ФСБ России.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ — участие в деятельности террористической организации.

Потенциальные террористы были задержаны 27 декабря «на основании ранее полученной от американских партнеров информации», говорится в сообщении ФСБ.

Президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре поблагодарил Дональда Трампа за переданную по линии спецслужб информацию, отмечает РБК.
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Тэги: подготовка терактов угроза теракта теракты в России Персона: Дональд Трамп Владимир Путин Город: Санкт-Петербург

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