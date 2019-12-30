Гуманитарная организация составила рейтинг природных катаклизмов 2019 года

В текущем году в мире произошло 15 природных катастроф, убытки от каждой из которых превышают миллиард долларов.

Среди природных катастроф 2019 года семь вызвали убытки в размере более 10 млрд долларов каждая. Наиболее чувствительные удары стихии пришлись на США, Японию, Китай и Индию, сообщает южноафриканская радиокомпания SABC со ссылкой на подсчеты гуманитарной организации Christian aid, оказывающей содействие пострадавшим при стихийных бедствиях.

Самый крупный ущерб нанесли лесные пожары в октябре-ноябре в американском штате Калифорния — 25 млрд.

На второй позиции с потерями в размере 15 млрд оказался обрушившийся в октябре на Японию тайфун Хагибис. Однако если к убыткам прибавить размеры ущерба, нанесенного этой стране в сентябре тайфуном Факсай, то сумма достигнет 24 млрд. На третьей позиции по размеру убытков — 12,5 млрд — находится произошедшее с марта по июнь наводнение на Среднем Западе США.

На четвертой строчке с размерами ущерба в 12 млрд долларов разместился Китай, пострадавший от наводнений в июне-августе. Первую пятерку с 11,4 млрд замыкает ураган Дориан, обрушившийся в сентябре на Северную Америку. Наводнения в июне-октябре на севере Индии привели к убыткам в 10 млрд, ущерб на такую же сумму нанес в августе тайфун Лекима Китаю. Убытки Ирана от наводнений в марте-июне оцениваются в 8,3 млрд. Тропический шторм Имельда, обрушившийся на американский штат Техас в сентябре, привел к убыткам в размере 8 млрд. Майский циклон Фани причинил Индии и Бангладеш ущерб в 8,1 млрд.

В целом, отмечает Christian aid, 2019 год стал одним из самых неспокойных с точки зрения природных катаклизмов, вызвав огромный экономический ущерб.