В «АйПауэр» объявили о проведении общественной экологической экспертизы аккумуляторного завода

Интересующиеся смогут посмотреть, соответствует или нет проектная документация требованиям законодательства об охране окружающей среды и рациональном использовании природных ресурсов.

Заявление о намерении поучаствовать в общественной экологической экспертизе можно направить на почтовый адрес ООО «АйПауэр» — 224020, Брестская область, г. Брест, ул. Пионерская д. 52, оф. 608 до 15 января 2020 года. Инициаторов должно быть два и более — и тогда компания обязуется в течение 20 дней предоставить нужные документы, сообщили в «АйПауэр» 30 декабря.

Аккумуляторный завод находится в свободной экономической зоне «Брест». С 25 февраля 2018 года местные жители, которые считают, что предприятие вредит их здоровью, собираются каждое воскресенье на площадь Ленина.