Грузию посетили 66 тысяч белорусов за год
В 2019 году 65 993 граждан Беларуси посетили Грузию, что на 9,9% больше, чем годом ранее.
Национальная администрация туризма подготовила отчет о количестве иностранных визитеров, сообщает
В 2019 году впервые в истории Грузии количество международных визитеров превысило 9,3 млн (рост +7.1%). Чаще всего Грузию посещали граждане Азербайджана, России, Армении, Турции и Украины. Наибольший рост виизитов зафиксирован из Казахстана, Китая, Саудовской Аравии, Германии и Польши
- Азербайджан — 1 509 662 человек, рост 7,1%
- Россия — 1 463 040 человек, рост 4,7%
- Армения — 1 349 279, рост 7,5%
- Турция — 1 146 883, рост 5,3%
- Украина — 206 594, рост 17,3%
- Израиль — 203 299, рост 30,1%
- Иран — 140 496, падение на 51,5%
- Казахстан — 102 803, рост на 75,3%
- Германия — 88 791, рост на 38,2%
- Польша — 87 902, рост 31,7%
- Саудовская Аравия — 75 042, рост 45,1%
- Беларусь — 65 993, рост 9,9%
- Индия — 53 610, рост 7,2%
- Китай — 47 537, рост 50,5%
- США — 46 267, рост 11,2%
Рекордный показатель был зафиксирован и с точки зрения туристических визитов. Согласно статистике, Грузию в 2019 году посетили пять миллионов туристов, рост показателя составил 6,8%.
В январе-ноябре доход от международных путешественников достиг более трех миллиардов долларов (рост +35%).