Грузию посетили 66 тысяч белорусов за год

В 2019 году 65 993 граждан Беларуси посетили Грузию, что на 9,9% больше, чем годом ранее.

Батуми в декабре 2019 года. Фото: Павел Добровольский, Naviny.by

Национальная администрация туризма подготовила отчет о количестве иностранных визитеров, сообщает newsgeorgia.ge .

В 2019 году впервые в истории Грузии количество международных визитеров превысило 9,3 млн (рост +7.1%). Чаще всего Грузию посещали граждане Азербайджана, России, Армении, Турции и Украины. Наибольший рост виизитов зафиксирован из Казахстана, Китая, Саудовской Аравии, Германии и Польши

Азербайджан — 1 509 662 человек, рост 7,1%

Россия — 1 463 040 человек, рост 4,7%

Армения — 1 349 279, рост 7,5%

Турция — 1 146 883, рост 5,3%

Украина — 206 594, рост 17,3%

Израиль — 203 299, рост 30,1%

Иран — 140 496, падение на 51,5%

Казахстан — 102 803, рост на 75,3%

Германия — 88 791, рост на 38,2%

Польша — 87 902, рост 31,7%

Саудовская Аравия — 75 042, рост 45,1%

Беларусь — 65 993, рост 9,9%

Индия — 53 610, рост 7,2%

Китай — 47 537, рост 50,5%

США — 46 267, рост 11,2%

Рекордный показатель был зафиксирован и с точки зрения туристических визитов. Согласно статистике, Грузию в 2019 году посетили пять миллионов туристов, рост показателя составил 6,8%.

В январе-ноябре доход от международных путешественников достиг более трех миллиардов долларов (рост +35%).