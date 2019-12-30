Вьетнам продлил безвизовый въезд для граждан Беларуси

Въезжать во Вьетнам и находиться там до 15 дней белорусы могут до 31 декабря 2022 года на основании общегражданских паспортов сроком действия не менее шести месяцев с даты въезда и билетов туда и обратно.

МИД Беларуси обращает внимание, что в соответствии с законодательством Вьетнама повторный въезд в безвизовом режиме в эту страну можно осуществить не ранее чем через 30 дней после окончания предыдущего безвизового пребывания (данное правило не распространяется на поездки при наличии виз).

Ранее безвизовый режим для белорусов с целью краткосрочных поездок во Вьетнам был установлен с 1 июля 2015 года по 30 июня 2020 года. Граждане Беларуси, прибывающие во Вьетнам на срок до 15 дней, освобождались от необходимости получения виз независимо от типа паспорта и цели визита.