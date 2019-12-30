Бывшего премьер-министра Хорватии приговорили к шести годам тюрьмы за коррупцию

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Руководитель венгерского энергетического концерна MOL Жолт Хернади дал взятку бывшему главе правительства Иво Санадеру. За взятку экс-премьер способствовал MOL получению контроля над хорватской государственной компанией INA.

Об этом сообщает Total Croatia News.

В ноябре 2012 года Санадера осудили на 10 лет тюрьмы по обвинению в получении взятки в 10 млн евро. В 2015 это решение было обжаловано из-за недостаточных оснований для задержания. После этого началось повторное рассмотрение дела.
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Тэги: коррупция взятка Хорватия Персона: Иво Санадер Жолт Хернади Город: Загреб

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