Бывшего премьер-министра Хорватии приговорили к шести годам тюрьмы за коррупцию

Руководитель венгерского энергетического концерна MOL Жолт Хернади дал взятку бывшему главе правительства Иво Санадеру. За взятку экс-премьер способствовал MOL получению контроля над хорватской государственной компанией INA.

Об этом сообщает Total Croatia News .

В ноябре 2012 года Санадера осудили на 10 лет тюрьмы по обвинению в получении взятки в 10 млн евро. В 2015 это решение было обжаловано из-за недостаточных оснований для задержания. После этого началось повторное рассмотрение дела.