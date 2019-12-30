В Витебске ликвидировали некогда градообразующую фабрику КИМ

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Экономический суд области завершил ликвидационное производство в отношении витебской фабрики, сообщает Верховный суд.

КИМ признали банкротом еще в 2015 году. Ликвидация предприятия должна была завершиться в августе 2016 года, но сроки постоянно продлевали. У кредиторов накопилось требований на 18,3 млн рублей, а внеочередные платежи составляют 5 млн рублей.

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Благодаря продаже имущества фабрики, взыскания дебиторской задолженности полностью погашены долги по зарплате, платежи в Фонд соцзащиты населения. Однако требования кредиторов на сумму более 16 млн рублей и внеочередные платежи на почти миллион рублей остались без удовлетворения — в связи с отсутствием имущества должника.

Кредиторы не получат свои средства обратно: по законодательству, требования, не удовлетворенные из-за недостаточности имущества должника, признаются погашенными.
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Тэги: КИМ банкротство Город: Витебск

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