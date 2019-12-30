Лукашенко сократил перечень административных процедур, осуществляемых госорганами по заявлению граждан

Александр Лукашенко 30 декабря подписал указ № 492, которым скорректирован перечень административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными организациями по заявлению граждан, сообщает пресс-служба президента.

Так, отменяется необходимость оформления талона к водительскому удостоверению и сертификата о прохождении государственного техосмотра транспортных средств, регламентируется процедура выдачи международного водительского удостоверения.

Сокращаются сроки выполнения процедур, связанных с постановкой на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий, а также определяется бессрочный срок действия решения о признании жилого помещения не соответствующим установленным санитарным и техническим требованиям (сейчас он составляет шесть месяцев).

Указ упрощает порядок постановки граждан на консульский учет. Документом предусматривается отказ от взимания платы за регистрацию временно пребывающих в Беларуси иностранцев в случае обращения за такой регистрацией через единый портал электронных услуг.

Закрепляется правомерность предоставления копии паспорта вместо оригинала при обращении в налоговые органы за осуществлением ряда административных процедур. «Это позволит гражданам подавать заявления в электронном и письменном виде без личного посещения налоговых органов», — сообщает пресс-служба.

Для соблюдения тайны усыновления вместо копии решения суда об усыновлении можно будет предоставить выписку из такого документа.

Кроме того, сообщает пресс-служба, вводятся новые административные процедуры, необходимые для реализации гражданами их прав, исключаются процедуры, утратившие свою актуальность, например по выдаче решений о приватизации жилых помещений.