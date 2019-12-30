Президенты Беларуси и России по телефону обсудили вопросы интеграции

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Александр Лукашенко и Владимир Путин поздравили друг друга с Новым годом и обсудили вопросы интеграции в ходе телефонного разговора 30 декаюря.

В первой части беседы Александр Лукашенко и Владимир Путин обменялись теплыми поздравлениями по поводу предстоящего Нового года, пожелав взаимного процветания братским народам двух стран, сообщили в пресс-службе главы Беларуси.


Путин не поздравил с Новым годом президентов Украины, Польши, Грузии и стран Балтии

Вторая часть была посвящена обсуждению еще не согласованных вопросов интеграции, в том числе, касающиеся поставок нефти и газа в нашу страну. Стороны договорились поручить в ближайшие дни правительствам организовать работу субъектов хозяйствования с выходом на заключение контрактов по нефти и газу.

Главы государств договорились при необходимости встретиться после рождественских праздников в середине января.
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Тэги: Беларусь-Россия Персона: Александр Лукашенко Владимир Путин

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