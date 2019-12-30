Президенты Беларуси и России по телефону обсудили вопросы интеграции
Александр Лукашенко и Владимир Путин поздравили друг друга с Новым годом и обсудили вопросы интеграции в ходе телефонного разговора 30 декаюря.
В первой части беседы Александр Лукашенко и Владимир Путин обменялись теплыми поздравлениями по поводу предстоящего Нового года, пожелав взаимного процветания братским народам двух стран, сообщили в пресс-службе главы Беларуси.
Вторая часть была посвящена обсуждению еще не согласованных вопросов интеграции, в том числе, касающиеся поставок нефти и газа в нашу страну. Стороны договорились поручить в ближайшие дни правительствам организовать работу субъектов хозяйствования с выходом на заключение контрактов по нефти и газу.
Главы государств договорились при необходимости встретиться после рождественских праздников в середине января.