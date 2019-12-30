Лукашенко подписал указ об оказании денежной помощи 20 тысячам белорусов

В связи с празднованием в 2020 году 75-летия победы во Второй мировой войне ветеранам и отдельным категориям граждан будет оказана единовременная материальная помощь.

Предполагается, что общее число получателей денежной помощи составит около 20 тысяч. Выплатить ее планируется с 1 апреля по 1 мая. Соответствующий указ № 491 подписал 30 декабря Александр Лукашенко, сообщает пресс-служба президента.

Материальную помощь будут оказывать дифференцированно. Героям Советского Союза выплатят по 2,5 тыс. рублей. По 1,7 тыс. рублей получат инвалиды и участники войны, лица, принимавшие участие в боевых действиях по защите Отечества до 3 сентября 1945 года и в разминировании территорий и объектов после освобождения от немецкой оккупации в 1943—1945 годах.

Награжденным орденами или медалями СССР за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу, работавшим на объектах противовоздушной обороны, строительстве оборонительных сооружений, военных объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов, на прифронтовых участках дорог, на предприятиях, в учреждениях и организациях в годы блокады Ленинграда и награжденным медалью «За оборону Ленинграда», лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда», выплатят по 900 рублей.

Помощь в 700 рублей окажут членам семей военнослужащих, партизан и подпольщиков, погибших или пропавших без вести в годы войны, бывшим узникам фашистских концлагерей, тюрем и гетто, инвалидам с детства вследствие ранения, контузии, увечья, связанных с боевыми действиями в период войны либо с последствиями военных действий.