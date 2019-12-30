Освобожденная из ДНР украинка рассказала о наказаниях в подвале

Освобожденная в рамках обмена пленными Марина Чуйкова рассказала, что ей пришлось пережить в подвале так называемого Министерства гражданской безопасности ДНР.

Источник: скриншот видео УНН

«Меня обвинили в шпионаже, предательстве родины, так называемой ДНР. И бросили в подвал МГБ. 30 дней мы там просидели, нас не раскрывали, без вести пропали мы», — сказала Марина Чуйкова корреспонденту УНН .

По ее словам, кормили пленных три раза в день и выводили в туалет. Но в случае, если кто-то провинился, в туалет идти запрещали.

«Там, где я была в подвале — там три камеры. Если ты разговариваешь с соседними ребятами — они могут наказать», — рассказала освобожденная.

Она добавила, что потом попала в Снежнянскую исправительную колонию, где было 11 политических удерживаемых. Десять человек забрали, а одна женщина осталась.

«Санитарно-гигиенические условия плохие. В камере находится разный контингент, и к нам относятся тоже плохо, потому что все, в основном, жены "ополченцев". Нас держали всех вместе. Убийцы, наркоманы, в основном, и мы. Но мы себя в обиду не давали», — сказала Чуйкова.

В воскресенье, 29 декабря, произошел обмен пленными между Киевом и сепаратистами. Освободили 81 человека, 76 из которых вернулись в Украину.