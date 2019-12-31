В Госдепе рассказали, какие темы поднимет Помпео в Минске

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В ходе визита в Минск 4 января госсекретарь США Майкл Помпео намерен обсудить с Александром Лукашенко «продолжающуюся нормализацию двусторонних отношений и обмен послами». Об этом было заявлено 30 декабря на брифинге в Вашингтоне один из чиновников Госдепартамента США.

Фото с сайта посольства США

Стенограмму брифинга опубликовала пресс-служба Госдепартамента, не называя имен двух чиновников, принявших в нем участие. Они указаны как «старшее должностное лицо один» и «старшее должностное лицо два». Брифинг проводился в связи с запланированными на 3-7 января визитами Помпео в Украину, Беларусь, Казахстан, Узбекистан и на Кипр.

«Старшее должностное лицо один» напомнило, что о возврате послов было объявлено во время сентябрьского визита в Минск заместителя госсекретаря США по политическим вопросам Дэвида Хейла.

«Госсекретарь также встретится с министром иностранных дел Беларуси Владимиром Макеем, чтобы обсудить вопросы прав человека, экономического сотрудничества и обмен информацией об угрозах региональной и международной безопасности, — сообщило «старшее должностное лицо один». — Я хотел бы отметить, что США являются давним сторонником Беларуси как одна из первых стран, признавших белорусскую независимость в 1991 году. И мы по-прежнему привержены суверенной, стабильной, процветающей и независимой Беларуси. И мы уважаем желание Беларуси развивать свои партнерские отношения, наметить свой курс и играть конструктивную роль в регионе».

Представитель Госдепартамента также отметил, что США продолжают призывать Беларусь развивать прогресс в сфере прав человека, достигнутый в последние годы.

«Мы считаем, что продвижение демократических принципов укрепит суверенитет и независимость Беларуси, что США однозначно и твердо поддерживают. И это, конечно, позволит расширить двусторонние связи», — было отмечено на брифинге.
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Тэги: Беларусь-США Госдеп Персона: Майк Помпео

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