После 12 поражений подряд Крэйг Вудккрофт считает, что еще может помочь «зубрам»

Двенадцать поражений подряд потерпело минское «Динамо» в Континентальной хоккейной лиге. Это новый антирекорд за время выступления «бело-голубых» в КХЛ. В заключительном поединке 2019 года «зубры» уступили дома рижским динамовцам.

Фото ХК «Динамо-Минск»

Это поражение опустило минчан с предпоследнего на последнее место в Западной конференции, пропустив вперед латышей.

В 12 проигранных встречах белорусский клуб набрал 3 очка, забросил 21 и пропустил 48 шайб.

11 матчей подряд без побед у «Динамо» было осенью 2018 и 2019 годов.

На послематчевой пресс-конференции главный тренер «бело-голубых» Крэйг Вудкрофт не согласился с мнением, что он уже ничем не сможет помочь «Динамо»: «У меня такой мысли нет. Нет сомнений, что это экстремально тяжелое время для команды, но вы никогда не увидите, как я или тренерский штаб сложат руки и перестанут работать».

«Единственный способ преодолеть такое тяжелое время — работать непрестанно над своей игрой и находить малейший позитив, чтобы отталкиваться от него. Например, уменьшение количества ошибок или что-то в этом духе. Когда мы будем отталкиваться от этих позитивных моментов, то сможем идти дальше и становиться лучше. У нас много молодых ребят, мы должны работать на одной волне, хотеть побеждать, только тогда мы вправе рассчитывать на успех. Не может кто-то один или группа тянуть всю игру на себе. В такой ситуации необходимо слово лидеров, которые должны встать, сказать спич, поднять всех ребят в раздевалке, чтобы все вышли и выложились по полной. Надеюсь, мы можем рассчитывать на мощную поддержку лидеров», — сказал Вудкрофт.

На вопрос БелаПАН, у кого тогда выигрывать, если не у Риги, канадец заявил: «В этой лиге нет легких соперников. Если ты не готов выкладываться на 100% в каждом матче, никто просто так тебе очки не отдаст. В этом сезоне мы обыгрывали серьезных оппонентов, но нам нужно найти рецепт, чтобы делать это каждый раз. И мы пока находимся в поисках этого рецепта».

«Как я уже неоднократно говорил здесь сидящим, каждый должен быть готов заплатить цену за победу. Если кто-то выпадает, рассчитывать на победу сложно», — подчеркнул тренер.

Он отметил, что проданный в московское «Динамо» финский нападающий Теему Пулккинен — один из лучших форвардов в КХЛ, которого сложно заменить. «Но это шанс для других нападающих показать себя, принять этот вызов, и мы будем смотреть, кто из форвардов наиболее готов к этому», — заявил Вудкрофт.

Его латышский коллега Гиртс Анкипанс отметил, что обе команды находятся в одинаковом положении и рижанам было очень важно выиграть в Минске. «Мы надеялись бороться за плей-офф, как в прошлом году, но, к сожалению, в жизни меняются некоторые вещи. Самое плохое, что может случиться, — это огромное количество травм. Нет резерва, откуда можно взять хоккеистов. Но будем смотреть позитивно и давать поиграть молодым на этом уровне», — сказал Анкипанс.

В регулярном чемпионате динамовцам остается сыграть 20 матчей, отставание от зоны плей-офф составляет 19 очков.