Новый год под аккомпанемент дождя
Во вторник, 31 декабря, в Беларуси будет совсем не новогодняя погода — вместо зимы на дворе будет ранняя весна.
По прогнозам синоптиков, хозяйничать на территории республики будут атмосферные фронты и теплая воздушная масса, поступающая с Западной Европы. Ожидается дождь, мокрый снег.
Как отметили синоптики, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер западный сильный порывистый.
Температура воздуха:
- Брест +3..+5°C;
- Витебск +1..+3°C;
- Гомель 0..+2°C;
- Гродно +3..+5°C;
- Минск +1..+3°C;
- Могилев +1..+3°C.
Из-за неблагоприятных погодных явлений объявлено штормовое предупреждение — оранжевый уровень опасности.