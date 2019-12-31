Новый год под аккомпанемент дождя

Во вторник, 31 декабря, в Беларуси будет совсем не новогодняя погода — вместо зимы на дворе будет ранняя весна.

Фото pixabay.com

По прогнозам синоптиков, хозяйничать на территории республики будут атмосферные фронты и теплая воздушная масса, поступающая с Западной Европы. Ожидается дождь, мокрый снег.

Как отметили синоптики, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер западный сильный порывистый.

Температура воздуха:

Брест +3..+5°C;

Витебск +1..+3°C;

Гомель 0..+2°C;

Гродно +3..+5°C;

Минск +1..+3°C;

Могилев +1..+3°C.

Из-за неблагоприятных погодных явлений объявлено штормовое предупреждение — оранжевый уровень опасности.