«Время уговоров ушло — нужно сломать феодальную систему». Автухович поставил задачи на 2020 год

Бывший политзаключенный Николай Автухович обратился с новогодним посланием к белорусам, поставив в нем задачи на 2020 год.

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По его мнению, 2019-й «расставил на свои места очень многое в нашей жизни». Теперь, написал он на своей странице в соцсети, стало понятно «кто чего стоит».

Главными «вызовами, стоящими перед Беларусью», он назвал «сохранение суверенитета, обнищание людей, преступность и беспомощность нынешней системы власти».

Бывший политзаключенный уверен, что в стране не осталось людей, которые не понимают, что «невозможно решить никакую частную проблему, не отстранив от власти нынешний правящий режим и не проведя коренные реформы во всех сферах жизни».

«Время уговоров и "покраски лавочек" ушло. Все, кто пытается нам навязать такой подход, зря тратят время», — заявил Автухович.

Он убежден, что наступающий год «определит, какой быть нашей с Вами Беларуси»: «Мы сделаем всё, чтобы в итоге Беларусь превратилась в страну с парламентско-президентской формой правления, в которой государство будет для народа и под контролем народа, в которой можно спокойно и надёжно растить детей и внуков».

Чтобы достичь поставленной цели, отмечает Автухович, «необходимо сломать сегодняшнюю феодальную систему, в которой всё это обеспечивается только новому дворянству — госчиновникам и силовикам».

«Весь прошедший год наша команда работала над подготовкой перемен. Мы знаем, что и как надо делать. Мы готовы действовать. По мере необходимости будем сообщать о наших шагах, слушать каждого и объединять всех», — резюмировал он, заверив, что в стране «есть сила, которая выражает его интересы человека».