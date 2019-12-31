Новый «подарок» от власти: в Беларуси повышены цены на газ, тарифы на электричество

Новогодний «подарок» населению сделало правительство Беларуси. С первого января повышены цены на газ, тарифы на тепловую и электроэнергию.

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В частности, как сообщает пресс-служба правительства, установлена новая цена на газ, используемый с установленными приборами индивидуального учета расхода газа. При наличии индивидуальных газовых отопительных приборов она составит в отопительный период:

с 1 января по 31 мая включительно — 0,1205 рубля за кубометр;

с 1 июня по 31 декабря включительно — 0,1271;

в летний период — 0,4213.

При отсутствии индивидуальных газовых приборов цена составит 0,4213 рубля за кубометр независимо от сезона.

Если в доме или квартире не используются приборы индивидуального учета расхода газа, но есть газовая плита и централизованное горячее водоснабжение или индивидуальный водонагреватель (за исключением газового), цена составит 3,37 рубля с одного проживающего в месяц. Цена на газ в жилье, где есть газовая плита и индивидуальный газовый водонагреватель, но нет централизованного горячего водоснабжения, составит 9,69 рубля с одного проживающего. В квартирах и домах, где есть газовая плита, но нет централизованного горячего водоснабжения и индивидуального газового водонагревателя, газ будет стоить 5,48 рубля для одного проживающего в месяц.

В жилье, где есть индивидуальные газовые отопительные приборы (и нет приборов индивидуального учета расхода газа), в отопительный период, с 1 января по 31 мая, тариф составит 0,5320 рубля за 1 кв.м общей площади жилого помещения в месяц, с 1 июня по 31 декабря — 0,5936. На летний период установлены следующие цены: с 1 января по 31 мая — 0,1995, с 1 июня по 31 декабря — 0,2226 рубля.

Кубометр сжиженного газа в квартирах и домах с установленными приборами индивидуального учета расхода газа и индивидуальными газовыми отопительными приборами в отопительный сезон будет стоить: с 1 января по 31 мая — 1,9563, с 1 июня по 31 декабря — 2,1628. В летний период цена составит 1,1409 рубля. При отсутствии индивидуальных газовых отопительных приборов 1 куб. м также будет стоить 1,1409 рубля.

Если в доме или квартире не используются приборы индивидуального учета расхода газа, но есть газовая плита и централизованное горячее водоснабжение или индивидуальный водонагреватель (за исключением газового), цена сжиженного газа составит 3,42 рубля с одного проживающего в месяц. При наличии газовой плиты и газового водонагревателя и отсутствии центрального горячего водоснабжения он будет стоить 9,70 рубля. При наличии газовой плиты, отсутствии централизованного горячего водоснабжения и газового водонагревателя — 4,56 рубля с одного проживающего в месяц.

Цена на сжиженный газ в жилье, где есть индивидуальные газовые отопительные приборы (и нет приборов индивидуального учета расхода газа) в отопительный сезон составит:

с 1 января по 31 мая включительно — 6,3021 рубля за 1 кв.м общей площади жилого помещения в месяц;

с 1 июня по 31 декабря включительно — 7,0314.

в летний период она составит — 1,1409.

Цена 1 кг газа в баллонах весом 21 кг в пределах норм потребления составит 0,81 рубля. Таким образом, такой баллон будет стоить 17 рублей.

Одноставочный тариф на электроэнергию в жилых домах и квартирах, где есть электроплиты, составит 0,1616 рубля за 1 кВт.ч. Дифференцированный тариф в таких жилых помещениях в период минимальных нагрузок (с 22:00 до 17:00) — 0,1131 рубля за 1 кВт.ч, а в период максимальных нагрузок (с 17:00 до 22:00) — 0,3232.

Стоимость электрической энергии для нужд отопления и горячего водоснабжения с присоединенной мощностью оборудования более 5 кВт в период минимальных нагрузок (с 23:00 до 06:00) составит 0,1109 рубля за 1 кВт.ч, в остальное время суток — 0,2059.

Что касается тарифов на коммунальные услуги, обеспечивающие полное возмещение экономически обоснованных затрат на их оказание, то они составят: за 1 Гкал тепловой энергии для нужд отопления и горячего водоснабжения — 92,25 рубля; за 1 куб. метр природного газа, используемого с установленными приборами индивидуального учета расхода газа — 0,4421.

За 1 кубометр природного газа, используемого без приборов индивидуального учета расхода газа при наличии газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения или индивидуального водонагревателя, тариф составит 3,54 рубля с одного проживающего в месяц, 10,17 — при наличии газовой плиты и индивидуального газового водонагревателя (при отсутствии централизованного горячего водоснабжения, 5,75 — при наличии газовой плиты и отсутствии централизованного горячего водоснабжения и индивидуального газового водонагревателя.

За 1 кВт∙ч электроэнергии одноставочный тариф составит 0,2090 рубля, дифференцированный тариф по двум временным периодам во время минимальных нагрузок (с 22:00 до 17:00) — 0,1463, максимальных нагрузок (с 17:00 до 22:00) — 0,4180.

Ранее сообщалось, Александр Лукашенко 30 декабря подписал указ № 490, которым предусмотрено двухэтапное повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения в 2020 году.

В пресс-службе президента отметили, что жилищно-коммунальные платежи для населения в расчете на типовую двухкомнатную квартиру с тремя проживающими при нормативном потреблении услуг повысятся в пределах пяти долларов.

1 января суммарно на 3,5 доллара в эквиваленте поднимутся тарифы на услуги газо-, электро- и водоснабжения, водоотведения, по капитальному ремонту, обращению с твердыми коммунальными отходами, санитарному содержанию вспомогательных помещений жилого дома, размеры возмещения расходов на электроэнергию.

1 июня, после завершения отопительного сезона, увеличится тариф на услуги теплоснабжения для нужд отопления и горячего водоснабжения (на 1,5 доллара). Тарифы на техническое обслуживание жилых домов и запорно-переговорных устройств сохраняются на уровне 2019 года.