Двое белорусов, попавших в автобусе в аварию на Псковщине, выписаны из больницы

Из больницы Пскова выписаны двое из девяти госпитализированных после автобусной аварии 30 декабря белорусов, сообщила журналистам пресс-секретарь Министерства здравоохранения Беларуси Юлия Бородун.

«Одного ребенка из больницы вчера забрала бабушка, еще одна взрослая пострадавшая едет домой сегодня», — сказала она.

Таким образом, в стационарах остаются шесть взрослых и один ребенок.

ДТП произошло 30 декабря в 2.50 возле деревни Подборовье-1 Псковского района. Пассажирский автобус с 50 пассажирами, следовавший по маршруту Минск — Санкт-Петербург, съехал в кювет и опрокинулся. Пострадали 24 человека, 13 из которых были отправлены в Псковскую областную больницу. Шесть человек получили помощь амбулаторно, девять, в том числе двое детей, госпитализированы. Один человек находится в реанимации в тяжелом состоянии.