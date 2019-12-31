Двое белорусов, попавших в автобусе в аварию на Псковщине, выписаны из больницы

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Из больницы Пскова выписаны двое из девяти госпитализированных после автобусной аварии 30 декабря белорусов, сообщила журналистам пресс-секретарь Министерства здравоохранения Беларуси Юлия Бородун.


В Минздраве рассказали о пострадавших в аварии пассажирского автобуса Минск — Санкт-Петербург

«Одного ребенка из больницы вчера забрала бабушка, еще одна взрослая пострадавшая едет домой сегодня», — сказала она.

Таким образом, в стационарах остаются шесть взрослых и один ребенок.

ДТП произошло 30 декабря в 2.50 возле деревни Подборовье-1 Псковского района. Пассажирский автобус с 50 пассажирами, следовавший по маршруту Минск — Санкт-Петербург, съехал в кювет и опрокинулся. Пострадали 24 человека, 13 из которых были отправлены в Псковскую областную больницу. Шесть человек получили помощь амбулаторно, девять, в том числе двое детей, госпитализированы. Один человек находится в реанимации в тяжелом состоянии.
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Тэги: ДТП Город: Псков

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