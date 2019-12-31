В Шкловском районе два работника птицефабрики украли 250 цыплят

В отношении двух работников птицефабрики в Шкловском районе открыто уголовное производство за кражу цыплят.

Как сообщили в Следственном комитете, вечером 16 декабря напарники «незаконно произвели убой и разделку 251 цыпленка- бройлера».

Они похитили филе птицы общей массой 80 килограммов, а тушки выбросили в мусорный контейнер. Похищенное они продали знакомому.

Ущерб оценен в более 1,7 тысячи рублей. Дело возбуждено по ч. 2 ст. 205 УК.