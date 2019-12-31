Алена Толстая освобождена из ЦИП на Окрестина

Сопредседатель движения солидарности «Разам» Алена Толстая 31 декабря освобождена из столичного Центра изоляции правонарушителей на улице Окрестина после пятисуточного ареста.

Как сообщила Толстая БелаПАН, ее вывезли из изолятора между 7 и 8 утра и доставили в РУВД Московского района. Там ее некоторое время продержали в «стакане» (узком бетонном помещении без окон), после чего отпустили.

Поскольку у Толстой не было при себе ни денег, ни телефона, она пешком вернулась назад на улицу Окрестина к зданию ЦИП, где ее с самого утра ждали друзья, родственники и журналисты. Они дали ей возможность позвонить.

Толстая назвала такое отношение сотрудников МВД к задержанным «низким поведением». Она также сообщила, что вовремя ареста в ЦИП во время прогулки встречала Павла Северинца, который, напомним, отбывает 15-суточный арест. По словам Толстой, он «чувствует себя хорошо, в бодром настроении», передает всем единомышленниками поздравления.

Сопредседатель движения солидарности «Разам» Алена Толстая была осуждена на пять суток ареста и оштрафована на 50 базовых величин (1.275 рублей) за участие в акциях 7 и 8 декабря в поддержку независимости Беларуси. Такое решение приняла 26 декабря судья суда Московского района Минска Татьяна Мотыль.

Толстая признана виновной на основании статьи 23.34 Кодекса об административных правонарушениях (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий), ее взяли под арест прямо в зале суда.