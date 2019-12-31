Завершились последние в 2019 году валютные торги на бирже
На Белорусской валютно-фондовой бирже завершились последние в 2019 году торги.
Доллар добавил 0,0049 пункта — 2,1085 белорусского рубля.
Вырос и евро. Плюс составил 0,0113 пункта — 2,3637 белорусского рубля.
Российский рубль потерял 0,0061 пункта — 3,3982 белорусского рубля за 100 российских.
Напомним, курсы трех основных иностранных валют на 1 января были следующими:
- доллар — 2,1598 белорусского рубля;
- евро — 2,4734 белорусского рубля;
- российский рубль — 3,1128 белорусского рубля за 100 российских.