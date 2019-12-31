Завершились последние в 2019 году валютные торги на бирже

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На Белорусской валютно-фондовой бирже завершились последние в 2019 году торги.

Доллар добавил 0,0049 пункта — 2,1085 белорусского рубля.

Вырос и евро. Плюс составил 0,0113 пункта — 2,3637 белорусского рубля.

Российский рубль потерял 0,0061 пункта — 3,3982 белорусского рубля за 100 российских.

Напомним, курсы трех основных иностранных валют на 1 января были следующими:

  • доллар — 2,1598 белорусского рубля;
  • евро — 2,4734 белорусского рубля;
  • российский рубль — 3,1128 белорусского рубля за 100 российских.
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Тэги: валюта

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