Главным тренером БАТЭ назначили Кирилла Альшевского

Седьмым главным тренером в истории БАТЭ стал 37-летний уроженец Борисова.

По информации клубной пресс-службы, специалист закончил отделение футбола в местной ДЮСШ-2. В 2009 году трудился главным тренером дублирующего состава, а затем и основы минского «Динамо». В 2010−12 годах — старший тренер молодежной и юношеской сборных Беларуси. С лета 2012-го по конец 2013-го — спортивный директор БАТЭ. В 2014−18 годах работал с юношескими и юниорскими сборными Беларуси.

В январе 2019-го Альшевский принял руководство резервной командой БАТЭ, которая в итоге досрочно стала победителем турнира дублеров.