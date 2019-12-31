Главным тренером БАТЭ назначили Кирилла Альшевского

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Седьмым главным тренером в истории БАТЭ стал 37-летний уроженец Борисова.

По информации клубной пресс-службы, специалист закончил отделение футбола в местной ДЮСШ-2. В 2009 году трудился главным тренером дублирующего состава, а затем и основы минского «Динамо». В 2010−12 годах — старший тренер молодежной и юношеской сборных Беларуси. С лета 2012-го по конец 2013-го — спортивный директор БАТЭ. В 2014−18 годах работал с юношескими и юниорскими сборными Беларуси.

В январе 2019-го Альшевский принял руководство резервной командой БАТЭ, которая в итоге досрочно стала победителем турнира дублеров.
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Тэги: ФК БАТЭ белорусский футбол Персона: Кирилл Альшевский Город: Борисов

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