Пресс-секретарь Путина прокомментировал его частые переговоры с Лукашенко

Дмитрий Песков посоветовал «не преувеличивать риски» вокруг переговоров Владимира Путина и Александра Лукашенко по нефти и газу.

«Сейчас не следует преувеличивать риски. Хотя, действительно, пока не удалось достигнуть договоренности, — цитирует Пескова телеграм-канал «Пул № 3», который ведут журналисты из пула президента РФ. — Вчера была весьма длительная, обстоятельная беседа президентов, обсуждались и вопросы интеграции, газовые и нефтяные дела. Пока договоренности достигнуть не удалось. Апокалиптические сценарии пока предлагаем не обсуждать, диалог будет продолжен».

За последние два дня Лукашенко и Путин дважды общались по телефону. Их телефонный разговор 30 декабря длился более часа и, как сообщила пресс-служба президента Беларуси, был посвящен «согласованию конкретных объемов, сроков и цен на поставки углеводородов и других видов сырья».

«Главы государств обсудили также нерешенные вопросы интеграции, находящиеся в настоящий момент в повестке дня», — говорилось в сообщении.

Лукашенко и Путин «договорились поручить правительствам в ближайшие дни организовать работу субъектов хозяйствования с выходом на заключение контрактов по нефти и газу».

Еще один телефонный разговор состоялся 31 декабря по инициативе российской стороны.