Бывшего мэра Жодино осудили на восемь лет колонии

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Юрия Шарого признали виновным в превышении власти и получении взяток.

Юрий Шарый. Фото: zhodinonews.by

Деньги, как отмечено в обвинении, Шарому передавал его давний друг — Геннадий Шибко. Он получал их от Натальи Товкач, которая, в свою очередь, работала с инвесторами. В этой схеме сразу несколько участников согласились сотрудничать со следствием, помочь изобличить других фигурантов, передает TUT.by.


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Геннадия Шибко приговорили к 5 годам лишения свободы, ему также запрещено на протяжении 5 лет занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных обязанностей.

Наталье Товкач дали 4 года ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа, хотя прокурор запрашивал для нее 4 года «домашней химии».

Юрий Шарый был задержан в октябре 2018 года.
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Тэги: коррупция Персона: Юрий Шарый Геннадий Шибко Наталья Товкач Город: Жодино

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