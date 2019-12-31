Бывшего мэра Жодино осудили на восемь лет колонии

Юрия Шарого признали виновным в превышении власти и получении взяток.

Юрий Шарый. Фото: zhodinonews.by

Деньги, как отмечено в обвинении, Шарому передавал его давний друг — Геннадий Шибко. Он получал их от Натальи Товкач, которая, в свою очередь, работала с инвесторами. В этой схеме сразу несколько участников согласились сотрудничать со следствием, помочь изобличить других фигурантов, передает TUT.by .

Геннадия Шибко приговорили к 5 годам лишения свободы, ему также запрещено на протяжении 5 лет занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных обязанностей.

Наталье Товкач дали 4 года ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа, хотя прокурор запрашивал для нее 4 года «домашней химии».

Юрий Шарый был задержан в октябре 2018 года.