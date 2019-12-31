Президенты России и Украины поздравили друг друга с Новым годом впервые за шесть лет

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Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонный разговор, говорится в сообщении Офиса президента Украины.

Политики «поздравили друг друга с наступающими праздниками и проведенным взаимным освобождением удерживаемых лиц 29 декабря», — отмечается в сообщении. В Кремле подтвердили, что лидеры обменялись поздравлениями.


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Накануне Путин направил поздравления с Новым годом мировым лидерам, однако в списке, опубликованном на сайте Кремля, Зеленского не оказалось. Там также не было президента Грузии Саломе Зурабишвили.

Разговор Путина и Зеленского состоялся по инициативе Киева, отмечает Кремль. Стороны обсудили договоренности по транзиту российского газа через Украину, позитивно оценили обмен удерживаемых лиц между Киевом и Донбассом и высказались за развитие отношений двух стран в 2020 году.
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Тэги: Украина-Россия Новый год-2020 Персона: Владимир Зеленский Владимир Путин

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