Лукашенко срочно поручил задействовать альтернативные пути поставки нефти

Александр Лукашенко поручил в ближайшие часы заключить договоры на поставку российской нефти и обеспечить ее приобретение из альтернативных источников, сообщила пресс-служба президента по итогам его совещания с руководством нефтехимического комплекса.

Фото: president.gov.by

Совещание было созвано, «чтобы конкретно обсудить соответствующие вопросы в развитие состоявшихся 30 и 31 декабря телефонных разговоров с президентом России Владимиром Путиным».

По словам Лукашенко, у него состоялся разговор с министром энергетики России Александром Новаком. «Только что мы закончили этот разговор. Я передал ему наши договоренности с президентом Путиным, — сказал белорусский руководитель. — Вышел напрямую на министра (не по протоколу), потому что завтра первое число, а у нас нет контрактов на поставку нефти в Беларусь».

По итогам совещания председатель концерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков сообщил, что «в развитие телефонных разговоров» Лукашенко поручил в ближайшие часы завершить переговоры хозяйствующих субъектов Беларуси и России и заключить контракты на поставку нефти в страну с целью обеспечения бесперебойной работы двух нефтеперерабатывающих заводов, а также обеспечить уже в ближайшие дни поставку нефти из альтернативных источников. Прежде всего речь идет о поставках железнодорожным транспортом из портов на Балтике, а также о задействовании для альтернативных поставок нефтепровода «Дружба».