В Беларуси на два месяца установили предельные минимальные цены на сахар

Соответствующее постановление Министерства антимонопольного регулирования №99 от 30 декабря 2019 года размещено сайте ведомства.

«Постановлением водится временное государственное регулирование цен на сахар белый кристаллический путем установления предельных минимальных цен и предельной максимальной торговой надбавки», — говорится в сообщении министерства.

Данный документ вступает в силу с 1 января 2020 года и будет действовать до 1 марта.