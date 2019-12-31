Неизвестные в масках обстреляли киевский рынок

Злоумышленники стреляли по киоскам на Троещине, после чего бросили на территорию рынка дымовую шашку.

Инцидент произошел 31 декабря на улице Драйзера, сообщает городская Нацполиция.

Предварительно установлено, что четверо неизвестных в масках забежали на территорию рынка и начали стрелять в киоски, а в один из них бросили дымовую шашку. При осмотре территории эксперты обнаружили несколько стреляных гильз и остатки дымовой шашки.

В результате стрельбы никто из граждан не пострадал.