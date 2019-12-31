Неизвестные в масках обстреляли киевский рынок

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Злоумышленники стреляли по киоскам на Троещине, после чего бросили на территорию рынка дымовую шашку.

Инцидент произошел 31 декабря на улице Драйзера, сообщает городская Нацполиция.

Предварительно установлено, что четверо неизвестных в масках забежали на территорию рынка и начали стрелять в киоски, а в один из них бросили дымовую шашку. При осмотре территории эксперты обнаружили несколько стреляных гильз и остатки дымовой шашки.

В результате стрельбы никто из граждан не пострадал.
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Тэги: Троещина обстрел дымовая шашка Город: Киев

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