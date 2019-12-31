Под Бобруйском не стали закрывать на карантин детсад, воспитанник которого умер

В Бобруйске и Бобруйском районе за один день умерли два ребенка.

Сначала стало известно о смерти двухлетней девочки в Первомайском районе города. В детском садике, куда ходила девочка, объявили карантин.

В Каменском детсаду, где занимался умерший пятилетний Даниил, карантина нет, рассказала euroradio.fm воспитатель ребенка Елена Михайловна.

«Пока неизвестна причина смерти, — говорит собеседница. — Никаких результатов ни из санстанции, ниоткуда нет, поэтому у нас нет оснований объявлять карантин. У него ничего заразного не было. Думаю, если бы было заразное, нам бы сказали, чтобы мы закрылись на карантин. А пока идет следствие».

По словам воспитателя, Даниил был на утреннике в детском саду, где был веселым и активным, рассказывал стихи. Умер он дома.