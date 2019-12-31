Лукашенко экстренно созвонился с Медведевым насчет нефти

Президент Беларуси провел третий телефонный разговор с Москвой за день: ранее он общался с Владимиром Путиным и министром энергетики Александром Новаком.

Вечером 31 декабря Лукашенко связался с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым, сообщает ОНТ .

Стороны обменялись новогодними поздравлениями и теплыми пожеланиями. А рабочие вопросы обсуждали в связи с тем, что контракты, регламентирующие работу в нефтегазовой сфере, на 1 января не заключены.

Итогом стала договоренность об организации конкретной работы по поставкам углеводородного сырья в Беларусь.