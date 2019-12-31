Фотофакт. Белорусы прислали поздравление с Новым годом из Антарктиды

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От команды 12-й Белорусской антарктической экспедиции пришло поздравление с Новым годом и Рождеством, сообщили в пресс-службе НАН Беларуси.

Источник: пресс-служба НАН Беларуси

«Желаем вам и вашим близким крепкого полярного здоровья и большого счастья, мира и благополучия, воплощения в жизнь новых идей и открытий! Пусть каждый день Нового года приносит в ваши дома любовь и уважение, радость и согласие, тепло и уют!» — сказано в поздравлении, передает minsknews.by.

Под посланием подписались начальник БАЭ Алексей Гайдашов, ведущий специалист Алексей Хаткевич, инженер-механик Алексей Захватов, врач-хирург Сергей Пунинский, инженер-радиометрист Антон Макас, гидрометнаблюдатель Никита Изидеров, электромонтер Дмитрий Голуб.

Белорусская антарктическая экспедиция — 12-я по счету — стартовала 8 ноября 2019 года.
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Тэги: Антарктида Новый год-2020 Белорусская антарктическая экспедиция Персона: Алексей Гайдашов

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