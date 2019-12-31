Беларусь и «Газпром» продлили на год контракт на поставку газа

Контракты на поставку газа в Беларусь и транзит продлены до 2021 года. Соответствующие документы подписаны 31 декабря в Москве.

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В рабочей встрече приняли участие посол Беларуси в России Владимир Семашко, министр энергетики Беларуси Виктор Каранкевич и председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер.

«Газпром» и «Газпром трансгаз Беларусь» подписали дополнительные соглашения о продлении до 2021 года срока действия контрактов на поставку газа в Беларусь и его транспортировку через территорию страны. Контрактные объемы поставок и транзита в 2020 году сохранены на уровне 2019 года.

Алексей Миллер и Владимир Семашко подписали протокол между «Газпромом» и правительством Беларуси о порядке формирования цен при поставке природного газа в январе и феврале 2020 года, сообщает управление информации ПАО «Газпром».