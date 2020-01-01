В «Динамо-Брест» объяснили назначение нового главного тренера

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В ФК «Динамо-Брест» объяснили, почему назначили новым главным тренером Сергея Ковальчука, работавшего в минувшем сезоне в должности спортивного директора клуба.

По словам генерального менеджера Максима Краснобаева, для Ковальчука это родной клуб, поэтому он как никто другой знает внутреннюю кухню клуба, знает каждое звено в большом механизме «бело-голубых».

Наставник, отметил топ-менеджер, «любит дисциплину, проповедует атакующий стиль игры, который так любят болельщики».

Краснобаев подчеркнул, что в клубе «взвешенно и осознанно» подбирали нового главного тренера, поэтому было принято решение о заключении достаточно долгосрочного контракта (на три года).

Он не сомневается, что новый сезон (он будет юбилейным для клуба) станет ярким и подарит болельщикам незабываемые эмоции.

Сергей Ковальчук в клубе с 1996-го, выступал за команду по 2004-й. Затем была работа в тренерском штабе, который он возглавлял в 2011-2012 и 2013-2016 годы.
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Тэги: ФК Динамо-Брест Персона: Сергей Ковалючук Максим Краснобаев Город: Брест

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