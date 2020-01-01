Новогодняя трагедия: на пожаре под Могилевом погибли четыре человека
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Четыре человека погибли в новогоднюю ночь на пожаре в Могилевском районе.
Как сообщили в дежурной части МЧС, трагедия произошла в жилом доме в деревне Ильинка (Княжицкий сельсовет). Отмечается, что сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного РОЧС в 03:42.
В ходе тушения пожара в доме были обнаружены тела 80-летней хозяйки жилища, ее 55-летней дочери, а также гостивших у них 40- и 39-летних мужчин.
Специалисты выясняют причины возникновения пожара.
Всего за минувшие дежурные сутки на территории Беларуси произошло десять пожаров, на которых погибли пять человек.
Еще одну жизнь огонь забрал в около пяти часов утра в деревне Большие Шиловичи (Слонимский район). Погиб 38-летний хозяин дома.