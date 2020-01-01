Анастасия Заворотнюк поздравила с Новым годом и поблагодарила за поддержку

/ Культура
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На странице популярной актрисы Анастасии Заворотнюк в социальной сети появилась предновогодняя запись.

«Наступает Новый год, и сегодня от Анастасии и всей семьи мы хотим пожелать вам добра, ЗДОРОВЬЯ и благополучия! Пусть следующий год станет счастливым, пусть он исполнит ваши самые главные желания!

Всем вам Настя передаёт огромный привет и благодарит за поддержку, за ваши молитвы и то душевное тепло, которое вы дарите. Всего самого лучшего вам и вашим близким!»

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Наступает Новый год, и сегодня от Анастасии и всей семьи мы хотим пожелать вам добра, ЗДОРОВЬЯ и благополучия! Пусть следующий год станет счастливым, пусть он исполнит ваши самые главные желания! Всем вам Настя передаёт огромный привет и благодарит за поддержку, за ваши молитвы и то душевное тепло, которое вы дарите. Всего самого лучшего вам и вашим близким! Большое спасибо всем!

Публикация от Анастасия Заворотнюк (@a_zavorotnyuk)

6 октября ряд телеграм-каналов опубликовали переписку одного из якобы сотрудников ЕМЦ, который сообщал, что любимая миллионами актриса скончалась. Окружение «моей прекрасной няни» сделало официальное заявление по этому поводу, призвав СМИ «прекратить спекуляции вокруг ее здоровья» и «верить только той информации, которая появляется в официальных СМИ».

8 октября стало известно, что актрису выписали из ЕМЦ.

23 сентября сообщалось, что на НТВ вышел сюжет, в котором женщина, проходящая лечение в той же клинике, что и Заворотнюк, заявила о состоянии актрисы: «Помирает человек, как… Ее отключили уже и лекарства не дают. Она лежит просто, поддерживают ее, искусственное дыхание и работу сердца. Так сердце сейчас откажет, и все…».

 
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Тэги: шоу-бизнес Персона: Анастасия Заворотнюк

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