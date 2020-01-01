Авторынок ростом цен на машины ответит на увеличение утилизационного сбора

С первого января вступило в силу постановление правительства РФ об увеличении ставки утилизационного сбора.

Как сказано в документе, больше всего увеличится сбор с легковушек (110,7%).

Также следует обратить внимание на мощность мотора: для авто с объемом двигателя меньше одного литра сбор увеличится на 46,1%, а для авто с объемом от 3,5 литра — 145%.

Участники российского авторынка отмечают, что будут вынуждены повысить отпускные цены.

Напомним, за январь-сентябрь 2019 года на территорию Беларуси из России было завезено 58,3 тыс. легковых автомобилей.