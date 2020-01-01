Авторынок ростом цен на машины ответит на увеличение утилизационного сбора

/ Техно
Просмотров: 383

С первого января вступило в силу постановление правительства РФ об увеличении ставки утилизационного сбора.


Geely увеличила в три раза продажи в России

Как сказано в документе, больше всего увеличится сбор с легковушек (110,7%).

Также следует обратить внимание на мощность мотора: для авто с объемом двигателя меньше одного литра сбор увеличится на 46,1%, а для авто с объемом от 3,5 литра — 145%.

Участники российского авторынка отмечают, что будут вынуждены повысить отпускные цены.

Напомним, за январь-сентябрь 2019 года на территорию Беларуси из России было завезено 58,3 тыс. легковых автомобилей.
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: авторынок утилизационный сбор

Другие материалы на эту тему:

Авторынок Германии растет: какие машины покупают немцы

Авторынок Германии растет: какие машины покупают немцы

Кто платит за утиль? Почему подорожала бытовая техника и электроника

Кто платит за утиль? Почему подорожала бытовая техника и электроника

Белорусы массово скупают автомобили любимой марки Путина

Белорусы массово скупают автомобили любимой марки Путина

На каких автомобилях ездят белорусы

На каких автомобилях ездят белорусы